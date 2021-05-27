Париж, , 03:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 27 мая написал в Twitter о своей поездке в Руанду и отметил, что надеется на развитие взаимоотношений между странами.

Эммануэль Макрон «В момент вылета в Кигали у меня есть глубокое убеждение: в ближайшие несколько часов мы вместе напишем новую страницу наших отношений с Руандой и Африкой».

Он посетит 27 мая мемориал геноцида, расположенный в столицы Руанды, где захоронены останки более 250 тысяч жертв геноцида тутси. Как рассказал президент Руанды Поль Кагаме, на прошлой неделе (17−21 мая) Макрон пообещал ему, что будет «сердцем писать новую страницу» взаимоотношений между Францией и Руандой.

Напомним, в докладе, подготовленном для правительства Руанды, сообщается, что Франция несет значительную часть ответственности за геноцид населения Руанды, в результате которого в период с апреля по июль 1994 года погибло более 800 тысяч человек.