Гавана, , 03:00 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1129 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 136 628. Также за 26 мая в республике скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 912 человек.

«Мы не можем пока оценить эффективность вакцинации, пока она не началась широко», — отметил главный эпидемиолог страны Франциско Дюран.

Отметим, что в семи муниципалитетах Кубы уже идет вакцинация жителей. Для прививок используются национальные вакцины Soberana-02 и Abdala.