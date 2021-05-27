Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.

Байден добавил, что до конца текущей недели в США приспустят флаги в память о жертвах трагедии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённый мужчина застрелил восемь человек возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния. Преступника ликвидировали, ведётся расследования инцидента.

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