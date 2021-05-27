Буэнос-Айрес, , 02:51 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 35 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 3 622 135. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 532 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 75 588 человек.

Отметим, в настоящее время в Аргентине действует строгий карантин, введенный с 22 по 30 мая из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Предполагается, что ограничения позволят ослабить нагрузку на медучреждения и снизить темпы распространения болезни.