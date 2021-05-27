Париж, , 02:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в опубликованном 26 мая интервью журналу Zadig рассказал о необходимости реформы высшей государственной службы для преодоления социального неравенства и о том, что является болезнью Франции.

Президент отметил важность реформы элитарной Национальной школы управления (ENA), потому что «болезнь Франции — это не бюрократия или централизм», а корпорации, защищающие только «собственные интересы». Макрон считает, что для высшей государственной службы людей необходимо «выбирать по-разному», потому что «когда человек из рабочей среды, и тем более когда он иммигрант, [его потомкам] требуется пять-шесть поколений, чтобы попасть хотя бы на середину социальной лестницы. Это слишком долго и, мягко говоря, обескураживающе».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Эммануэль Макрон объявил об упразднении ENA и замене ее на «Институт государственной службы (ISP).

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