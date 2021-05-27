Абуджа, , 02:08 — REGNUM Лодка с более чем 160 пассажирами затонула в реке на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на реке Нигер в штате Кебби. По предварительным данным, лодка перевернулась в ходе движения и начала тонуть. На борту находились более 160 пассажиров. В настоящее время ведется спасательная операция.

Пока удалось спасти 22 пассажиров, еще более ста числятся пропавшими без вести. Полиция предполагает, что причиной опрокидывания лодки стал перегруз.