Мапуту, , 01:59 — REGNUM Власти Мозамбика решили продлить ограничения, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Филипе Ньюси в своем обращении к народу.

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Он заявил, что срок действия ограничений в стране продлевается еще на 30 дней. При этом ряд мер будет ослаблен. В частности, в Мозамбике откроют для посещения пляжи, бассейны, детские сады, а также сократят комендантский час.

«Мы одобрили возобновление дошкольного образования, однако при условии соблюдения учреждениями всех санитарных требований», — заявил Ньюси.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 25 июня. При этом президент Мозамбика не исключил, что меры могут вновь ужесточить, если жители страны не будут тщательно соблюдать необходимые санитарные требования.