Каир, , 01:54 — REGNUM Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, покинули регион спецбортом МЧС России через аэропорт в Каире (Египет). Они прибудут в московский аэропорт Домодедово примерно через четыре часа.

Как сообщает ТАСС, на борту самолёта находятся 64 гражданина России. Самолёт МЧС прилетел в столицу Египта около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Пока пассажиры проходили регистрацию и досмотр, Ил-76 был дозаправлен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эвакуация граждан из региона организована в связи с началом военных действий между Израилем и Палестиной.

20 мая президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан из сектора Газа, которые выразят такое желание. Распоряжение отдано в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан России и стран СНГ эвакуируют в Египет из сектора Газа