Сантьяго, , 01:38 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 344 618. Также за 26 мая в стране скончались еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 28 624 человека.

В ведомстве отметили, что жителям Чили необходимо продолжать соблюдать санитарные требования, несмотря на идущую в стране вакцинацию населения. При этом чилийский минздрав указывает, что в республике продолжается рост заболеваемости COVID-19.