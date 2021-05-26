Варшава, 27 мая, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «пренебрежении к международному праву» и назвал её «ненормальной страной» во время выступления на церемонии в День независимости Грузии, сообщил 26 мая польский телеканал RMF24.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Российские агрессивные, имперские действия, которые лишают людей возможности развития, лишают людей нормальной жизни, приводят к разрушению государств, приводят к военным ситуациям, во время которых погибают или получают ранения люди, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия — не нормальная страна. Это не та страна, которая ведет себя нормально. Это агрессивное государство, которое можно увидеть в таких местах», — сказал польский президент, ссылаясь на войну в Грузии в 2008 году.

Дуда подчеркнул, что ситуация «требует решительных действий со стороны международного сообщества», и напомнил, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ. «Мы будем говорить об этих вопросах, поднимем их на Генассамблее ООН или в Совете ООН по правам человека, членом которого мы сейчас являемся», — пригрозил он.

Добавим, Дуда не единожды выступал с подобными обвинениями в адрес России. В начале мая случаю Дня конституции Польши он назвал Россию «врагом свободы». В свою очередь в России заявляли, что Варшава на высшем уровне приняла решение о дезинформации в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин указывал западным политикам, что российская угроза является «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».