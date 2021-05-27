Загреб, , 03:22 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 6830 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 мая.

К аппаратам-ИВЛ подключено 102 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3112.

В Хорватии 354 921 человек заразился коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 7971.

Напомним, что раннее 24 мая в Хорватии было подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 26 смертельных случаев.