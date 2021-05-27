Аккра, , 01:23 — REGNUM Не менее трех человек погибли при обрушении карьера в центральном регионе Ганы, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей властей республики.

По его данным, инцидент произошел в заброшенном карьере в городе Бреман. На месте происшествия оперативно развернули спасательную операцию.

«Мы смогли извлечь тела трех людей — мужчины, женщины и молодой девочки», — отметил источник.

Также в карьере обнаружили четыре экскаватора. Исходя из наличия техники власти смогли приблизительно оценить число работавших на месте происшествия людей.

«Обычно схема такая — один экскаватор приходится на 11 шахтеров. Таким образом, мы предполагаем, что на месте происшествия могли находиться более 40 человек».

Власти Ганы выразили надежду, что благодаря оперативно начатой спасательной операции удастся вызволить из-под обвалов оставшихся в живых людей.