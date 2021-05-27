Подгорица, , 01:28 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 67 новых случая заражения коронавирусом, 1 человек скончался от COVID-19. Из больницы выписались 98 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 26 мая со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 425, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1578 человек.

Напомним, что 24 мая в Черногории было подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.