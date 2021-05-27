Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Две страны в мире — Россия и Китая — якобы используют уязвимости в западных демократиях, чтобы добиваться своих целей. Об этом 26 мая заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По её словам, обе страны ведут себя с каждым годом всё агрессивнее, и задействуют даже проблемную ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

«Россия и Китай действуют с каждым годом все более агрессивно, используя не только связанную с пандемией коронавируса чрезвычайную ситуацию, но и уязвимости в наших демократиях», — заявила Пауэр.

Примеров такой российской и китайской политики она не привела, как и фактов, подтверждающих агрессию со стороны Москвы.

Напомним, деятельность USAID в России прекращена с сентября 2012 года. Агентство, которое получает финансирование из бюджета США, де-факто вмешивалось во внутренние дела России, пытаясь влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества.

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