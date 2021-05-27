Тунис, , 01:07 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявили 1324 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 338 853. Также за 26 мая в стране скончались еще 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Тунисе от осложнений COVID-19 умерли 12 398 человек.

Ранее тунисское правительство решило отменить прохождение карантина при въезде в страну. Отмечается, что меры вступят в силу с 1 июня. Тем не менее въезжающим в Тунис будет необходимо предъявить справку о прохождении вакцинации против COVID-19.