Анкара, , 01:39 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 221 214 проведённых ПЦР-тестов, выявили 8738 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 166 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 26 мая.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 212 123, смертельных случаев — до 46 787.

Турецкий кардиолог Бахадир Шарли на пресс-конференции 26 мая выступил с важными заявлениями о влиянии вспышки коронавируса на сердце. Он посоветовал людям, пережившим коронавирус, больше двигаться и не оставаться в статичном состоянии очень долго.