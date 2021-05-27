Бамако, , 01:02 — REGNUM Президент Мали Ба Ндао и глава правительства страны Моктар Уан будут освобождены вместе с другими задержанными членами переходной власти, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на советника вице-президента республики Ассими Гоиты Баба Сиссе.

Баба Сиссе не сообщил, в какие сроки будут освобождены задержанные представители властей. Агентство отмечает, что ряд стран — партнеров Мали и Совбез ООН уже призвали к их немедленному освобождению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США прекратили финансовую помощь правительству Мали из-за военного переворота в стране. При этом Вашингтон не исключает введения санкций против лиц, принимавших участие в свержении властей.

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