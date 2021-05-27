Сараево, , 00:53 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 2787 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 26 мая.

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Заражение было подтверждено у 63 жителя Федерации Боснии и Герцеговины и у 73 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 203 658 случаев заражения коронавирусом и 9184 смертельных случая.

Напомним, что раннее 24 мая в Боснии и Герцеговине было подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 19 смертельных случаев.