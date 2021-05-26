Москва, 27 мая, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Пересмотреть наказание за использование незаконно полученных персональных данных предложил на пресс-конференции 25 мая глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Kremlin.ru Андрей Липов

По его словам, наказание должно применяться не только к тем, кто распространяет чужие данные, но и использует их иным образом.

«Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли», — сказал Липов.

По мнению главы Роскомнадзора, работать в этой сфере нужно со спросом, который порождает предложение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор потребовал от крупных IT-компаний до 1 июля 2021 года локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ.