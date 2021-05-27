Севастополь, , 00:29 — REGNUM Специальный показ фильма «Ополченочка» режиссера Алексея Козлова (ЛНР) в рамках ХХХ МКФ «Золотой Витязь» состоялся дважды 25 мая 2021 года в кинотеатре «Моряк» и в летнем кинотеатре на Матросском бульваре города Севастополь.

Цитата из к/ф «Ополченочка». Реж. Алексей Козлов. 2019. Россия

После первого показа общественный деятель и президент МКФ «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев заявил:

Николай Бурляев «Все знают мою позицию в отношении Донецкой народной республики и Луганской народной республики, где мне главой республики была вручена медаль «За заслуги». Я всегда поддерживал борьбу за «Русский мир». И Донецк и Луганск — это передовая борьбы за «Русский мир». Поэтому то, что здесь произошло, — это не только техническая ошибка, что уже признано всеми нами: и организаторами, и авторами фильма «Ополченочка». Это техническая ошибка, которой умело воспользовались те, кто по другую сторону баррикад «Русского мира». Они всячески пытаются через хакерские атаки, нападки и другое противодействие проводить свою линию. Они не хотят, чтобы «Золотой Витязь» укреплялся в Севастополе, и это тому пример.

По техническим причинам получилось так, что авторы фильма прислали нам ссылку на фильм намного позже, чем должны были, информируя нас о том, что их фильм выложен в интернет. Из интернета к нам и попала ложная ссылка. Потому что подставной фильм имеет такое же название в интернете «Ополченочка». Я сам фильм этот не видел. И когда мои помощники закачивали 190 фильмов для показа в Севастополе, еще раз просматривать все фильмы не было технической возможности. И это чужеродный фильм, как вирус попал к нам. Он был закачен в программу. К счастью, показан он не был, поскольку на первых же минутах авторы подлинного фильма «Ополченочка», присутствующие в зале, поняли, что это не их фильм. Демонстрация подложного фильма была остановлена. Отыскали подлинную копию, ее начали показывать, но в проекторе сгорела лампа. Это уже техническое недоразумение. В связи с этим показ был остановлен совсем.

Мы быстро исправили это положение. Понимая, что фильм должен быть показан, в одном из лучших залов города Севастополя прошла его презентация при очень большом эмоциональном подъёме и зрителей, и авторов. И уезжая, авторы фильма «Ополченочка» прислали мне письмо. Сейчас я его зачитаю.

Николай Бурляев Так что эта тема закрыта. Сегодня я дал исчерпывающий комментарий севастопольским телеканалам. И те, кто хочет эту тему раздувать, они недруги и «Русского мира», и «Золотого Витязя», который на севастопольской земле кто-то считает недопустимым. Идет борьба и против «Золотого Витязя» в Севастополе, тут я чувствую разные веяния. «Золотой Витязь» всегда был, есть и будет на стороне «Русского мира».

Напоминаем, что специальный показ фильма «Ополченочка» был сорван в Севастополе в рамках кинофестиваля «Золотой витязь» 24 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях и СМИ. Фестиваль не взяли в конкурсную программу, но должны были показать вне конкурса.

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