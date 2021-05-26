Москва, 27 мая, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Руководство западных сервисов отреагировало на меры, предпринимаемые в России для удаления запрещенного контента, заявил 26 мая журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

По его словам, диалог с ними «с трудом, но ведётся», а обратная связь поступила после замедления работы соцсети Twitter.

«Другие западные сервисы тоже вышли после принятых нами мер на связь с нами. Один из таких сервисов тоже должен к первой декаде июня предоставить информацию по удалению запрещенной информации и по выполнению иных требований российского законодательства», — сказал Липов.

Он добавил, что западные сервисы всегда неохотно реагировали на обращения к ним, ссылаясь на свою исключительность и законодательство своих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая, предоставив американской социальной сети возможность для удаления всего запрещённого контента, а также приведения своей деятельности в полное соответствие с законодательством России.