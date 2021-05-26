Дамаск, 27 мая, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Высший судебный комитет Сирии приступил к подсчёту голосов на выборах президента. Об этом 27 мая сообщило агентство SANA со ссылкой на ведомство.

reibai Цитадель Алеппо

«Выборы завершились, начался подсчёт голосов», — говорится в сообщении.

Всего в этот день в стране работало 12 тыс. избирательных участков. Явка оказалась высокой, поэтому ранее избирательный комитет продлил возможность для голосования на пять часов, с 19:00 до 00:00. Кроме того, в некоторые провинции Сирии направили дополнительные урны для голосования.

На пост президента Сирии, которого избирают на семь лет, кроме действующего президента Башара Асада претендуют бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.