Париж, , 00:09 — REGNUM Власти Франции объявили о введении обязательного карантина для людей, прибывающих из Великобритании, где замечено распространение заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Об этом 26 мая сообщил 26 мая журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

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«Возникла новая ситуация с распространением так называемого индийского варианта в Соединенном Королевстве. (Франция) установит принудительную изоляцию для людей, прибывающих из Великобритании», — сказал он.

По его словам, приезжающие будут помещаться на двухнедельный карантин, а ограничительная мера вступит в силу 31 мая.

В свою очередь младший министр Франции по европейским делам Клеман Бон сообщил, что приезжающим нужно будет предъявить тест на COVID-19, проведенный менее чем за 48 часов до вылета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании зарегистрировали почти 3,5 тыс. случаев заражения индийским штаммом коронавируса, при этом он распространяется быстрее, чем вирус с обычным штаммом. Вариант коронавируса, обнаруженного в Индии, в настоящее время зарегистрировали как минимум в 17 странах.

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