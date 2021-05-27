Вашингтон, , 00:36 — REGNUM США 25 мая понизили Мексику в авиационном рейтинге безопасности. Это уменьшит возможности мексиканской стороны заключать контракты с США и организовать новые рейсы, сообщает 26 мая Reuters.

США заявили, что увеличат защиту мексиканских самолетов, которые вылетают на территорию Соединенных Штатов.

В заявлении американского регулятора авиации сказано, что он «полностью готов помочь правительству Мексики улучшить безопасность авиационной системы, чтобы достичь нужного уровня международных стандартов». В агентстве также заявили, что «готовы предоставить экспертизу и финансирование» для решения проблем, возникших при проверке безопасности.