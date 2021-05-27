Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Госдепартамент США сохраняет в силе рекомендацию для своих граждан избегать посещения Белоруссии из-за «риска задержания», сообщает 26 мая пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Гражданам США рекомендовано не ездить в Белоруссию из-за «избирательного применения законов, риска задержания и COVID-19».

Кроме того, госдеп указал на то, что 23 мая власти Белоруссии «принудили к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста».

Ранее президент США Джозеф Байден приветствовал призыв Евросоюза ввести санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Минске, совершенной из-за сообщения о бомбе на его борту.

Напомним, после посадки этого самолета был задержан один из организаторов экстремистского Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее объявленный Минском в международный розыск.

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