Бишкек, , 23:53 — REGNUM Венгерская авиакомпания «Визз Эйр» может заинтересоваться открытием авиахаба в одном из киргизских аэропортов. Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Киргизии Гулмиры Абдралиевой с послом Венгрии Шандором Дороги.

По словам дипломата, в июне в республику прибудут представители этого авиаперевозчика, чтобы обсудить вопросы, касающиеся использования воздушной гавани в Киргизии в качестве узловой для расширения географии полетов ее авиалайнеров.

Также стороны рассмотрели возможность открытия прямого авиасообщения между Киргизией и Венгрией.

«Открытие авиарейса между нашими странами позволит приумножить маршруты и привлечь венгерских туристов в республику», — подчеркнул глава киргизского транспортного ведомства.

В свою очередь посол Венгрии отметил, что в случае достижения соглашения об открытии прямого авиасообщения планируется на первом этапе выполнять два рейса в неделю с постепенным увеличением их количества.