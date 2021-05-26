Бишкек, , 23:51 — REGNUM Налоговая служба Киргизии с августа 2020 года по конец мая 2021 года списала около 257 млн сомов (227 млн рублей) пени и санкции бизнесменам и компаниям, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам.

Всего послаблениями смогли воспользоваться 5 749 предпринимателей и фирм.

Отмечается, что получившие их бизнесмены уплатили в бюджет 312,6 млн сомов (более 276 млн рублей) основной суммы налоговой задолженности и 148,7 млн сомов (более 131 млн рублей) основной суммы задолженности по страховым взносам.

Напомним, что по закону о реструктуризации задолженности бизнесменам и гражданам Киргизии могут полностью списать пени, санкции и штрафы, если те до 1 июля 2021 года погасят основную сумму долга по налогам и страховым взносам, образовавшуюся до 1 июля 2020 года. А если погасить до 31 декабря 2021 года, то можно получить 50% скидку по штрафным санкциям.