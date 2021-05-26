Менло-Парк, США, , 23:48 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram в среду, 26 мая. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при загрузке новостной ленты, некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи или полном отсутствии доступа к сайту.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США и Канады, а также ряда стран Европы, в частности Великобритании и Франции.