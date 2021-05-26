Вашингтон, 26 мая, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Разведывательный корабль ВМФ России несколько суток курсирует западнее Гавайских островов, заявил 26 мая официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

Sdelanounas.ru Разведывательный корабль «Карелия»

По его словам, Тихоокеанский флот США отслеживает действия российского корабля.

«Тихоокеанскому флоту известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время нахождения здесь», — заявил Джон Гей.

При этом американские военные утверждают, что корабль ВМФ России не транслирует сигнал автоматической системы опознавания, но признают, что российский корабль действует в рамках международного права и не создаёт угроз для судоходства.

По мнению военных США, это может быть разведывательный корабль Тихоокеанского флота России «Карелия», предназначенный для ведения радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки переговоров.

Подчеркивается, что российский корабль-разведчик курсирует в районе острова Кауаи, где расположен Тихоокеанский испытательный ракетный полигон ВМС США и Агентства по противоракетной обороне.