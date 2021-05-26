Москва, , 23:52 — REGNUM Композитор и продюсер Виктор Дробыш поддержал певицу Ларису Долину после её недавнего скандала с Валей Карнавал. Он высказался по поводу блогера в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

«Я смотрел на Долину, и мне было так её жалко», — признался Дробыш. «Сидит Валя Карнавал — ни украсть, ни покараулить. И вообще, какое-то чучело огородное! Она настолько уверенная, наглая и беспардонная!» — считает композитор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Ларисой Долиной и Валей Карнавал разгорелся конфликт в эфире YouTube-шоу «Музыкалити». Певица раскритиковала начинающую исполнительницу и блогера за отсутствие знаний о музыке и предложила «вообще не петь».

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