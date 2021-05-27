Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Сбой зафиксирован 26 мая в работе сети Instagram в ряде стран, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

В частности, основные жалобы на работу соцсети поступали из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Франции.

Ряд пользователей не мог залогиниться под своими учетными записями (19%), а также просто зайти на сайт (19%). Также большинство пользователей испытывали проблемы с просмотром новостной ленты (61%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был зафиксирован сбой в работе соцсети Twitter. На работу сервиса микроблогов пожаловались пользователи из нескольких стран, в основном из США, Канады и Японии.