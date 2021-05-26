Москва, 26 мая, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Государственные данные могут открыть для внешних пользователей, в первую очередь для бизнеса, который занимается созданием решений для искусственного интеллекта (ИИ) и обучением нейронных сетей.

Digital.gov.ru Олег Качанов

Об этом сообщил Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на саммите «TAdviserSummIT 2021», который состоялся 26 мая 2021 года.

Для этого, по словам Олега Качанова, Минцифры инициировало внесение изменений в законодательство, а именно в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласно планируемым нововведениям, обезличивание персональных данных будет производиться без согласия субъекта персональных данных. Также Минцифрой предлагается законодательно разрешить бизнесу в определенных случаях передавать государственным органам эти данные в интересах правительства.

Более того, Минцифры собирается обеспечить компаниям-разработчикам систем ИИ доступ к таким обезличенным персональным данным, как медицинские данные и геолокация.

Олег Качанов напомнил, что цифровая трансформация — это цель развития страны до 2030 года. Достижение этой цели определяется индексами цифровой зрелости экономики.

Такую цифровую зрелость он предложил рассчитывать по формуле:

0,25 * количествоIT-специалистов + 0,25 * расходы наIT + 0,5 * цифровая зрелость отраслей.

Отвечая на вопрос, как улучшить эти показатели, замминистра указал на приоритеты, определенные Минцифрой для своей деятельности. Это полный перевод массовых услуг и услуг социального значения в электронный формат и формирование национальной системы управления данными.

При этом под массовыми услугами понимаются такие услуги, по которым делается больше 100 тыс. запросов в год, а под социально значимыми — услуги с менее чем 100 тыс. запросов в год, но имеющие жизненно важное значение, например, услуги МЧС.

В процессе реализации этих приоритетов Минцифры стремится к идеальному состоянию под названием «ноль-ноль-ноль»: ноль документов от пользователя на входе, решение вопроса за ноль минут, ноль бумажных документов на выходе.