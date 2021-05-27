Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер в среду, 26 мая, впервые выступила на брифинге для журналистов, который обычно проводит Джен Псаки. Ее выступление привлекло внимание не только граждан США, но мировой общественности, сообщает The New York Times.

Отвечая на вопросы журналистов Жан-Пьер не спешила говорить за президента США Джо Байдена и ссылалась на то, что уже было сказано, чем вызвала негодование журналистов. Однако такая позиция понравилась администрации, в том числе Рону Кдэйну, начальника штаба по персоналу Белого дома, который написал в Twitter: «Творится история (и проделана хорошая работа)».

Жан-Пьер стала первой черной женщиной за десятилетия, которая отвечала на вопросы журналистов от лица президента Соединенных Штатов в комнате для прессы имени Джеймса Скотта Брейди. Джуди Смит, пресс-секретарь Белого Дома при Джордже Буше, была первой черной женщиной, приступившей к этой работе в 1991 году.

Напомним, ранее действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что собирается покинуть свой пост примерно через год. На ее место рассматривают нескольких кандидатов, но Жан-Пьер в последние месяцы общалась с прессой больше всего.