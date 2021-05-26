Нью-Йорк, США, , 23:35 — REGNUM Ряд стран — членов Совета Безопасности ООН выступил с совместным заявлением, в котором осудили инцидент с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Текст заявления распространило 26 мая постоянное представительство Франции при ООН.

«Мы решительно осуждаем вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая в Минске, поставившую под угрозу безопасность полётов», — отмечается в документе.

В заявлении подчёркивается, что действия Минска «представляют собой откровенную атаку на безопасность международной гражданской авиации и европейскую безопасность, а также демонстрируют вопиющее игнорирование международного права».

«Призываем Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент и привлечь к ответственности виновных», — говорится в документе.

С заявлением выступили действующие члены Совета Безопасности ООН — США, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия и Эстония, к которым также присоединились Бельгия и Германия.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние поспешили опровергнуть свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.