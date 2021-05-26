Москва, , 23:51 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова не может въехать в собственную квартиру в центре Москвы стоимостью 120 млн рублей. Об этом 26 мая сообщает «Пятый канал».

По данным издания, телеведущей не хватало средств для окончания ремонта в её квартире площадью 200 квадратных метров. «Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом, все красиво. Год у меня просто квартира стояла. Сейчас наконец-таки все финансовые вопросы закрыты, дальше дело за людьми», — призналась Бузова.

Добавим, что первую недвижимость Ольга Бузова приобрела не для себя, а своей матери. «Мне было так кайфово от того, что я все потратила для своей мамы. И только потом я начала думать о себе», — рассказала о своих ощущениях телеведущая.

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