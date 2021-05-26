Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам «удвоить усилия» по поиску места происхождения COVID-19, сообщает 26 мая официальный сайт Белого дома.

«Сейчас я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, способной приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне о результатах в течение 90 суток», — указано в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

При этом отмечено, что Байден просит уделить внимание тем сферам, которые нуждаются в дополнительном расследовании, включая «вопросы по Китаю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экспертов ВОЗ посетила в Китае Уханьский институт вирусологии и пришла к выводу, что утечка вирусов из лабораторий этого института «крайне маловероятна».

Позднее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что если США заинтересованы в установлении происхождения коронавируса COVID-19, то им следует обеспечить доступ представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свои секретные биолаборатории.

Напомним, американские СМИ продолжают утверждать, что лаборатория в китайском Ухане может быть местом возникновения коронавируса COVID-19.

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