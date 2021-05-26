Пекин, , 23:30 — REGNUM Доступ экспертов ВОЗ к объектам в США для выяснения причин возникновения SARS-CoV-2 необходим как можно скорее. Нужно открыть доступ экспертов к лаборатории в Форт-Детрике, сообщил 26 мая журналистам представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь «Откройте военную базу в Форт-Детрик как можно раньше, и биолаборатории, которыми располагают США по всему миру».

Чжао Лицзянь заявил, что США в своё время пустили ложный слух о том, что вирус проник в мир в результате утечки из лаборатории Китая. Он напомнил, что Китай дал доступ специалистам ВОЗ на свои биообъекты.

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