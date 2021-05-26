Архангельск, , 23:29 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания предложили внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского стояния», разрешающие указывать местом рождения ребенка место прописки его родителей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, в облсобрание поступают обращения от жителей муниципальных образований, в которых говорится, что после закрытия на их территориях родильных отделений жительницы уезжают рожать в крупные города региона. Жители юга области — в Котлас, остальные в перинатальный центр, который находится в Архангельске. На основании федерального законодательства в документах в качестве места рождения малышей указывают эти города.

«В итоге население городов растет, а в сельской местности только убывает, хотя сразу после родов ребенок с мамой возвращается в поселок или деревню, где живут родители. Кроме того, для многих жителей глубинки важно, чтобы ребенок был зарегистрирован на своей малой родине», — пояснили в облсобрании.

Согласно законодательной инициативе, право выбора места жительства ребенка появится у жителей населенных пунктов с численностью населения не более 50 тысяч человек.