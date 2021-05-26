Сент-Пол, США, , 23:26 — REGNUM Сегодня, 26 мая, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился своим мнением о том, как развивается серия плей-офф Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

«Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против «Вегаса» получается хорошей, очень агрессивной. Не припомню, чтобы в этом плане у меня когда-то было что-то подобное в России.

В эмоциональном плане сопоставимый опыт был, но игра отличается. Много новых вещей. И ты этому учишься.

Когда получается забить и помочь команде, это всегда помогает. В противном случае начинаешь себя грузить. Голы каждому придают уверенности.

Всегда трудно, когда не забиваешь, да еще и команда проигрывает. Ты чувствуешь себя хуже на льду, да и вообще. Когда у команды получается, ты и сам увереннее себя чувствуешь», — приводит слова российского нападающего официальный портал НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф Капризов отличился 2 (1+1) очками в 5 матчах.