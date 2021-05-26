Москва, , 23:18 — REGNUM Рэпер Моргенштерн, солист группы Little Big Илья Прусикин и эстонский исполнитель Tommy Cash сфотографировались в одной постели. Они опубликовали снимок в своих Instagram-аккаунтах.

https://www.instagram.com/p/CPTN5bpBNeY/

«Собрались с мужиками! Бог любит троицу», — подписал фото Илья Прусикин. Его подписчики активно обсуждают причину, из-за которой три исполнителя собрались в одной кровати. Основное предположение — музыканты готовят совместную песню.

«Нас что то ждёт?» — прокомментировал пользователь achumechka777.

«Лучшее трио в мире», — считает badbyangy.

«Грядет хит?» — спрашивает shablovskii_artiom.

«Альбом в ноябре, получается?» — уточняет dorofeev 96 .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом альбоме Моргенштерна Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков. Организация направила обращение в МВД России.

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