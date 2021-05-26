Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Рекомендацию не ездить в Белоруссию дал американский Госдеп согражданам в опубликованном 26 мая заявлении.

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Призывая сограждан воздержаться от поездок в Белоруссию, американское внешнеполитическое ведомство аргументировало это тем, что в республике существует риск заражения коронавирусом и «избирательно применяются законы».

По данным Госдепа, в Белоруссии десятки тысяч человек, включая американцев, задержаны «по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях». Упомянуты в заявлении и события с посадкой в аэропорту Минска лайнера авиакомпании Ryanair.

Авторы обращения добавили, что в Белоруссии американским гражданам, включая тех, у кого есть также и белорусский паспорт, могут «отказать в консульском доступе» или отложить его.

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