Сан-Хосе, США, , 23:08 — REGNUM Восемь человек были застрелены возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния, сообщает 26 мая агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По словам заместителя шерифа округа Санта-Клара Рассела Дэвиса, убиты по меньшей мере восемь сотрудников местного транспортного железнодорожного управления.

Кроме того, Дэвис заявил, что на месте преступления было обнаружено «по крайней мере одно» взрывное устройство.

По данным полиции, стрелявший также являлся сотрудником этого транспортного управления.

Мотивы, по которым он устроил массовый расстрел людей, остаются невыясненными.

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