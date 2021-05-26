Архангельск, , 22:56 — REGNUM Аэродромы Архангельской области продолжат принимать пассажирские суда несмотря на распоряжение правительства РФ об их закрытии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Напомним, 24 мая 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии для обслуживания воздушных судов ряда аэродромов Российской Федерации, в том числе аэродромов Котлас, Мезень, Лешуконское, Летняя Золотица и ряда других.

Как пояснили в министерстве транспорта Архангельской области, указанные аэродромы уже несколько лет функционируют в статусе посадочных площадок.

«Речь идет о приведении в соответствие нормативно-правовой базы. На перевозках пассажиров и багажа, работе воздушных судов распоряжение не отразится. Все посадочные площадки, в том числе расположенные на территории Архангельской области, работают в штатном режиме», — сообщили в министерстве.

Более того, в предстоящий летний период на ряде направлений количество регулярных рейсов будет увеличено.

По информации ведомства, на данный момент в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации включены две находящиеся на территории Архангельской области воздушные гавани — аэропорты Архангельск (Талаги) и Васьково.