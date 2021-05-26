Берлин, 26 мая 2021, 22:55 — REGNUM Запрет деятельности в России трёх германских НКО является «странным и неприемлемым», говорится в опубликованном 26 мая заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Он заявил, что подпавшие под запрет в России организации «прилагают усилия для укрепления взаимопонимания» между Берлином и Москвой. По словам германского дипломата, запретив эти НКО, Россия «нанесла удар» по усилиям Германии в деле улучшения двусторонних отношений.
Глава германского внешнеполитического ведомства добавил, что организации, на деятельность которых в России наложен запрет, не осуществляли ничего такого, за что можно было так поступить с ними. Он призвал Москву отменить принятое решение.
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