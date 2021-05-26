Берлин, , 22:55 — REGNUM Запрет деятельности в России трёх германских НКО является «странным и неприемлемым», говорится в опубликованном 26 мая заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Он заявил, что подпавшие под запрет в России организации «прилагают усилия для укрепления взаимопонимания» между Берлином и Москвой. По словам германского дипломата, запретив эти НКО, Россия «нанесла удар» по усилиям Германии в деле улучшения двусторонних отношений.

Маас «Решение Генпрокуратуры РФ вынести запрет на деятельность в общей сложности трёх немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым».

Глава германского внешнеполитического ведомства добавил, что организации, на деятельность которых в России наложен запрет, не осуществляли ничего такого, за что можно было так поступить с ними. Он призвал Москву отменить принятое решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В России признали нежелательными деятельность трёх НКО из Германии