Вашингтон, , 23:12 — REGNUM В социальной сети Instagram добавили опцию скрытия отметок «нравится» под публикациями. Об этом 26 мая сообщает издание «Канобу».

По данным издания, скрытый счётчик лайков будет недоступен для сторонних пользователей. Владельцы аккаунта всё так же смогут отслеживать свою статистику и видеть количество отметок «нравится».

Добавим, что изначально часть пользователей была вынуждена пользоваться этой функцией без права выбора. Однако спустя два года тестирования разработчики всё же решили добавить возможность включать и отключать её по желанию.

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