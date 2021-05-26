Москва, , 22:54 — REGNUM Роспотребнадзор в ходе проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 выявил нарушения в 46 московских заведениях общественного питания Burger King и KFC. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба столичного управления ведомства.

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Как уточняется, в период с 17 по 26 мая специалистами Роспотребнадзора было проведено мониторинговое обследование 55 ресторанов KFC и 55 ресторанов Burger King.

По его результатам было установлено, что «с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, работало 27 ресторанов Burger King и 19 ресторанов KFC», информирует пресс-служба.

Сообщается, что по фактам выявленных нарушений на виновных должностных и юридических лиц составлено 48 административных протоколов.

В том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено четыре протокола о временном запрете деятельности и опечатано четыре ресторана Burger King на Цветном Бульваре и улицах Ленинская Слобода, Барклая и Краснодарская. Материалы по данным фактам направлены в районные суды.