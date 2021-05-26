Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вышла на заданную орбиту с очередной партией из 60 спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 26 мая компания-разработчик SpaceX.

Запуск был произведен в 21:59 мск с 40-го стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее партии спутников Starlink были выведены в космос запущены 4, 9 и 16 мая. Теперь орбитальная группировка SpaceX уже насчитывает 1675 космических аппаратов.

Пресс-служба SpaceX отмечает, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX неоднократно заявляла о намерении создать на орбите группировку из 12 тыс. космических аппаратов, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет в любом районе планеты.

Читайте ранее в этом сюжете: К Земле летят Эйфелева башня и статуя Свободы — NASA о двух астероидах