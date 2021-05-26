Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Генеральные директора шести крупнейших американских холдинговых компаний предстали перед банковским комитетом Сената США 26 мая, впервые с тех пор, как случился кризис 2008 года, сообщает The New York Times.

Во время слушаний, Шеррон Браун, демократ от штата Огайо и председатель комитета, задал ряд непростых вопросов, поднимая тему рисков активов, культурного разнообразия на рабочем месте, борьбы с изменением климата и борьбы с расовым неравенством.

Издание отмечает, что сенаторы перепрыгивали с темы на тему пытаясь застать руководителей компаний врасплох. Им это не удалось, поскольку главы американских банков отлично подготовились к слушанию и детально отвечали по поводу каждой проблемы. Особый акцент был сделан на том, что с 2008 года банки приложили много усилий, чтобы обеспечить безопасность и законность своей работы.

В слушаниях принимали участие главы банков JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Frago, Goldman Sachs и Bank of America.

Как сообщало ИА REGNUM, считается, что кризис 2008 года был преодолён к 2013, по крайней мере, к 2015 году. Однако многие мировые политики признают, что восстановление мировой экономики после кризиса неустойчивое и неравномерное, и его последствия продолжают оказывать негативное влияние на экономический рост.