Рига, , 22:51 — REGNUM Сегодня, 26 мая, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг дал комментарий после победы сборной России над национальной командой Дании в рамках группового этапа ЧМ-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями.

Все слаженно сработали, поэтому, конечно, мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч. Но еще рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира, сейчас мы прекрасно понимаем, в чем мы должны еще добавить.

Порадовало сегодня меньшинство, это был переломный момент, когда в меньшинстве не пропустили, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, подводить команду.

Поэтому мы будем еще работать, чтобы наша игровая дисциплина была на самом высоком уровне — это короткие смены, игра на команду в каждом моменте. Мы видим, что здесь все сборные отдают все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче», — приводит слова главы штаба сборной России ТАСС.