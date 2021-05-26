Сиэтл, США, 26 мая 2021, 22:48 — REGNUM Стивен Кинг рассказал о том, почему он сам решил написать сценарий к мини-сериалу «История Лизи». Ролик с его словами был опубликован 26 мая на YouTube-канале Apple TV.
Кинг признался, что «История Лизи» — это его самый любимый роман и что в нём, по сути, рассказывается история любви. «Лизи — совсем другое дело для меня, он (роман — ИА REGNUM) очень близок моему сердцу», — сказал Кинг.
Писатель отметил, что когда он думал о том, что кто-то может «испортить» сценарий, то говорил жене, что если кто и испортит его, то только он сам.
Напомним, премьера сериала «история Лизи» состоится на потоковом сервисе Amazon Prime 4 июня 2021 года. Одноимённый роман Стивена Кинга был опубликован в 2006 году.
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