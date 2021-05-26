Сиэтл, США, , 22:48 — REGNUM Стивен Кинг рассказал о том, почему он сам решил написать сценарий к мини-сериалу «История Лизи». Ролик с его словами был опубликован 26 мая на YouTube-канале Apple TV.

Кинг признался, что «История Лизи» — это его самый любимый роман и что в нём, по сути, рассказывается история любви. «Лизи — совсем другое дело для меня, он (роман — ИА REGNUM) очень близок моему сердцу», — сказал Кинг.

Писатель отметил, что когда он думал о том, что кто-то может «испортить» сценарий, то говорил жене, что если кто и испортит его, то только он сам.

Напомним, премьера сериала «история Лизи» состоится на потоковом сервисе Amazon Prime 4 июня 2021 года. Одноимённый роман Стивена Кинга был опубликован в 2006 году.

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